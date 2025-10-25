O que é Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol? Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain. What is Mars Protocol? Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Mars Protocol (MARS) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Mars Protocol (em USD)

Quanto valerá Mars Protocol (MARS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mars Protocol (MARS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mars Protocol.

Confira a previsão de preço de Mars Protocol agora!

MARS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Mars Protocol (MARS)

Compreender a tokenomics de Mars Protocol (MARS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MARS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mars Protocol (MARS) Quanto vale hoje o Mars Protocol (MARS)? O preço ao vivo de MARS em USD é 0.01859436 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MARS para USD? $ 0.01859436 . Confira o O preço atual de MARS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Mars Protocol? A capitalização de mercado de MARS é $ 4.95M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MARS? O fornecimento circulante de MARS é de 266.47M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MARS? MARS atingiu um preço máximo histórico de 0.512804 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MARS? MARS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MARS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MARS é -- USD . MARS vai subir ainda este ano? MARS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MARS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Mars Protocol (MARS)