Informações de preço de Mantis (SN123) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 3.05 Máximo 24h $ 3.33 Máximo histórico $ 7.36 Menor preço $ 1.84 Variação de Preço (1h) +1.65% Alteração de Preço (1D) -4.28% Variação de Preço (7d) -18.78%

O preço em tempo real de Mantis (SN123) é $3.13. Nas últimas 24 horas, SN123 foi negociado entre a mínima de $ 3.05 e a máxima de $ 3.33, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN123 é $ 7.36, enquanto o mais baixo é $ 1.84.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN123 variou +1.65% na última hora, -4.28% nas últimas 24 horas e -18.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mantis (SN123)

Capitalização de mercado $ 5.07M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.07M Fornecimento Circulante 1.62M Fornecimento total 1,617,256.969090467

A capitalização de mercado atual de Mantis é $ 5.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN123 é 1.62M, com um fornecimento total de 1617256.969090467. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.07M.