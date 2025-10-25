O que é MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 - Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3 - Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 - Trademark registered - Got Microsoft’s attention - No lawsuits yet Phase 2 - DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4 - Copilot gets hacked by agents Phase ∞ - Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself. We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3

Recurso de MacroHard (MHRD) Site oficial

Previsão de preço do MacroHard (em USD)

Quanto valerá MacroHard (MHRD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MacroHard (MHRD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MacroHard.

MHRD para moedas locais

Tokenomics de MacroHard (MHRD)

Compreender a tokenomics de MacroHard (MHRD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MHRD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MacroHard (MHRD) Quanto vale hoje o MacroHard (MHRD)? O preço ao vivo de MHRD em USD é 0.00192934 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MHRD para USD? $ 0.00192934 . Confira o O preço atual de MHRD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MacroHard? A capitalização de mercado de MHRD é $ 1.93M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MHRD? O fornecimento circulante de MHRD é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MHRD? MHRD atingiu um preço máximo histórico de 0.057629 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MHRD? MHRD atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MHRD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MHRD é -- USD . MHRD vai subir ainda este ano? MHRD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MHRD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MacroHard (MHRD)