O preço ao vivo de Lybra hoje é 0.01143915 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LBR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LBR facilmente na MEXC agora.

$0.01143042
$0.01143042$0.01143042
-2.60%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lybra (LBR)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:33:37 (UTC+8)

Informações de preço de Lybra (LBR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01141925
$ 0.01141925$ 0.01141925
Mínimo 24h
$ 0.01176572
$ 0.01176572$ 0.01176572
Máximo 24h

$ 0.01141925
$ 0.01141925$ 0.01141925

$ 0.01176572
$ 0.01176572$ 0.01176572

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.00873927
$ 0.00873927$ 0.00873927

+0.01%

-2.55%

-2.49%

-2.49%

O preço em tempo real de Lybra (LBR) é $0.01143915. Nas últimas 24 horas, LBR foi negociado entre a mínima de $ 0.01141925 e a máxima de $ 0.01176572, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LBR é $ 4.48, enquanto o mais baixo é $ 0.00873927.

Em termos de desempenho de curto prazo, LBR variou +0.01% na última hora, -2.55% nas últimas 24 horas e -2.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lybra (LBR)

$ 469.96K
$ 469.96K$ 469.96K

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

41.11M
41.11M 41.11M

97,281,037.37452617
97,281,037.37452617 97,281,037.37452617

A capitalização de mercado atual de Lybra é $ 469.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LBR é 41.11M, com um fornecimento total de 97281037.37452617. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.11M.

Histórico de preços de Lybra (LBR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Lybra em USD foi de $ -0.00029983132881946.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Lybra em USD foi de $ -0.0021359375.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Lybra em USD foi de $ -0.0059666377.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Lybra em USD foi de $ -0.015694163661652173.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00029983132881946-2.55%
30 dias$ -0.0021359375-18.67%
60 dias$ -0.0059666377-52.15%
90 dias$ -0.015694163661652173-57.84%

O que é Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Lybra (LBR)

Previsão de preço do Lybra (em USD)

Quanto valerá Lybra (LBR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Lybra (LBR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Lybra.

Confira a previsão de preço de Lybra agora!

LBR para moedas locais

Tokenomics de Lybra (LBR)

Compreender a tokenomics de Lybra (LBR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LBR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Lybra (LBR)

Quanto vale hoje o Lybra (LBR)?
O preço ao vivo de LBR em USD é 0.01143915 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LBR para USD?
O preço atual de LBR para USD é $ 0.01143915. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Lybra?
A capitalização de mercado de LBR é $ 469.96K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LBR?
O fornecimento circulante de LBR é de 41.11M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LBR?
LBR atingiu um preço máximo histórico de 4.48 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LBR?
LBR atingiu um preço minímo histórico de 0.00873927 USD.
Qual é o volume de negociação de LBR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LBR é -- USD.
LBR vai subir ainda este ano?
LBR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LBR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:33:37 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

