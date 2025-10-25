O que é Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH. eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence. A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them. eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Lybra (LBR) Quanto vale hoje o Lybra (LBR)? O preço ao vivo de LBR em USD é 0.01143915 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LBR para USD? $ 0.01143915 . Confira o O preço atual de LBR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Lybra? A capitalização de mercado de LBR é $ 469.96K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LBR? O fornecimento circulante de LBR é de 41.11M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LBR? LBR atingiu um preço máximo histórico de 4.48 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LBR? LBR atingiu um preço minímo histórico de 0.00873927 USD . Qual é o volume de negociação de LBR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LBR é -- USD . LBR vai subir ainda este ano? LBR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LBR para uma análise mais detalhada.

