Informações de preço de Loud (LOUD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00144556 Máximo 24h $ 0.0018556 Máximo histórico $ 0.01678074 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) +25.67% Variação de Preço (7d) -2.49%

O preço em tempo real de Loud (LOUD) é $0.00184681. Nas últimas 24 horas, LOUD foi negociado entre a mínima de $ 0.00144556 e a máxima de $ 0.0018556, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LOUD é $ 0.01678074, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LOUD variou -0.42% na última hora, +25.67% nas últimas 24 horas e -2.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Loud (LOUD)

Capitalização de mercado $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,903,715.111815 999,903,715.111815 999,903,715.111815

A capitalização de mercado atual de Loud é $ 1.85M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOUD é 999.90M, com um fornecimento total de 999903715.111815. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.85M.