Informações de preço de LITERALLY NOTHING (NOTHING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000793 $ 0.00000793 $ 0.00000793 Mínimo 24h $ 0.00000822 $ 0.00000822 $ 0.00000822 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000793$ 0.00000793 $ 0.00000793 Máximo 24h $ 0.00000822$ 0.00000822 $ 0.00000822 Máximo histórico $ 0.00007549$ 0.00007549 $ 0.00007549 Menor preço $ 0.00000753$ 0.00000753 $ 0.00000753 Variação de Preço (1h) -0.50% Alteração de Preço (1D) -0.13% Variação de Preço (7d) +1.70% Variação de Preço (7d) +1.70%

O preço em tempo real de LITERALLY NOTHING (NOTHING) é $0.00000811. Nas últimas 24 horas, NOTHING foi negociado entre a mínima de $ 0.00000793 e a máxima de $ 0.00000822, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NOTHING é $ 0.00007549, enquanto o mais baixo é $ 0.00000753.

Em termos de desempenho de curto prazo, NOTHING variou -0.50% na última hora, -0.13% nas últimas 24 horas e +1.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Capitalização de mercado $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Fornecimento Circulante 999.05M 999.05M 999.05M Fornecimento total 999,045,696.417999 999,045,696.417999 999,045,696.417999

A capitalização de mercado atual de LITERALLY NOTHING é $ 8.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOTHING é 999.05M, com um fornecimento total de 999045696.417999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.11K.