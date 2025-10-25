O que é Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees. All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance. Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Liquidy (LQDY) Quanto vale hoje o Liquidy (LQDY)? O preço ao vivo de LQDY em USD é 0.124985 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LQDY para USD? $ 0.124985 . Confira o O preço atual de LQDY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Liquidy? A capitalização de mercado de LQDY é $ 812.84K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LQDY? O fornecimento circulante de LQDY é de 6.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LQDY? LQDY atingiu um preço máximo histórico de 0.167274 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LQDY? LQDY atingiu um preço minímo histórico de 0.118346 USD . Qual é o volume de negociação de LQDY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LQDY é -- USD . LQDY vai subir ainda este ano? LQDY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LQDY para uma análise mais detalhada.

