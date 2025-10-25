Preço de Liquidy (LQDY)
-0.11%
-0.72%
-5.18%
-5.18%
O preço em tempo real de Liquidy (LQDY) é $0.124985. Nas últimas 24 horas, LQDY foi negociado entre a mínima de $ 0.123406 e a máxima de $ 0.126397, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LQDY é $ 0.167274, enquanto o mais baixo é $ 0.118346.
Em termos de desempenho de curto prazo, LQDY variou -0.11% na última hora, -0.72% nas últimas 24 horas e -5.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Liquidy é $ 812.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LQDY é 6.50M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.50M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Liquidy em USD foi de $ -0.0009188658589833.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Liquidy em USD foi de $ -0.0164288657.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Liquidy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Liquidy em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0009188658589833
|-0.72%
|30 dias
|$ -0.0164288657
|-13.14%
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.
All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.
Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.
