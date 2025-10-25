Informações de preço de Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00836622 Máximo 24h $ 0.00882128 Máximo histórico $ 0.145824 Menor preço $ 0.00742136 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) -2.54% Variação de Preço (7d) -11.41%

O preço em tempo real de Liquid Agent (LIQUID) é $0.00852403. Nas últimas 24 horas, LIQUID foi negociado entre a mínima de $ 0.00836622 e a máxima de $ 0.00882128, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIQUID é $ 0.145824, enquanto o mais baixo é $ 0.00742136.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIQUID variou -0.03% na última hora, -2.54% nas últimas 24 horas e -11.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Liquid Agent (LIQUID)

Capitalização de mercado $ 394.50K$ 394.50K $ 394.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 853.20K$ 853.20K $ 853.20K Fornecimento Circulante 46.24M 46.24M 46.24M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Liquid Agent é $ 394.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQUID é 46.24M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 853.20K.