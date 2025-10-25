Informações de preço de LEO Token (LEO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 8.95 $ 8.95 $ 8.95 Mínimo 24h $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Máximo 24h Mínimo 24h $ 8.95$ 8.95 $ 8.95 Máximo 24h $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 Máximo histórico $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Menor preço $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) -0.13% Variação de Preço (7d) -4.85% Variação de Preço (7d) -4.85%

O preço em tempo real de LEO Token (LEO) é $8.96. Nas últimas 24 horas, LEO foi negociado entre a mínima de $ 8.95 e a máxima de $ 8.98, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LEO é $ 10.14, enquanto o mais baixo é $ 0.799859.

Em termos de desempenho de curto prazo, LEO variou +0.00% na última hora, -0.13% nas últimas 24 horas e -4.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LEO Token (LEO)

Capitalização de mercado $ 8.27B$ 8.27B $ 8.27B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.83B$ 8.83B $ 8.83B Fornecimento Circulante 922.40M 922.40M 922.40M Fornecimento total 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

A capitalização de mercado atual de LEO Token é $ 8.27B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEO é 922.40M, com um fornecimento total de 985239504.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.83B.