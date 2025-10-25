Informações de preço de LEO (LEO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00313429$ 0.00313429 $ 0.00313429 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) +5.96% Variação de Preço (7d) +12.96% Variação de Preço (7d) +12.96%

O preço em tempo real de LEO (LEO) é --. Nas últimas 24 horas, LEO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LEO é $ 0.00313429, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LEO variou +0.26% na última hora, +5.96% nas últimas 24 horas e +12.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LEO (LEO)

Capitalização de mercado $ 939.55K$ 939.55K $ 939.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 989.00K$ 989.00K $ 989.00K Fornecimento Circulante 9.50B 9.50B 9.50B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LEO é $ 939.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEO é 9.50B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 989.00K.