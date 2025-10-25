Informações de preço de Ledgity Token (LDY) (USD)

O preço em tempo real de Ledgity Token (LDY) é $0.01001279. Nas últimas 24 horas, LDY foi negociado entre a mínima de $ 0.00994817 e a máxima de $ 0.01003667, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LDY é $ 0.110451, enquanto o mais baixo é $ 0.00392962.

Em termos de desempenho de curto prazo, LDY variou -- na última hora, +0.41% nas últimas 24 horas e +4.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ledgity Token (LDY)

A capitalização de mercado atual de Ledgity Token é $ 368.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LDY é 36.83M, com um fornecimento total de 75000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 750.96K.