Informações de preço de LAD (LAD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.29% Variação de Preço (7d) +2.10% Variação de Preço (7d) +2.10%

O preço em tempo real de LAD (LAD) é --. Nas últimas 24 horas, LAD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LAD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LAD variou -- na última hora, +0.29% nas últimas 24 horas e +2.10% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LAD (LAD)

Capitalização de mercado $ 14.89K$ 14.89K $ 14.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.89K$ 14.89K $ 14.89K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LAD é $ 14.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAD é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.89K.