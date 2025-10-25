Informações de preço de Koru (KORU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -%0,36 Alteração de Preço (1D) +%2,11 Variação de Preço (7d) +%2,55 Variação de Preço (7d) +%2,55

O preço em tempo real de Koru (KORU) é --. Nas últimas 24 horas, KORU foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KORU é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KORU variou -%0,36 na última hora, +%2,11 nas últimas 24 horas e +%2,55 nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Koru (KORU)

Capitalização de mercado $ 43,86K$ 43,86K $ 43,86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43,86K$ 43,86K $ 43,86K Fornecimento Circulante 494,64M 494,64M 494,64M Fornecimento total 494.641.524,074621 494.641.524,074621 494.641.524,074621

A capitalização de mercado atual de Koru é $ 43,86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KORU é 494,64M, com um fornecimento total de 494641524.074621. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43,86K.