Informações de preço de KnockOut Games (GG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00209179 $ 0.00209179 $ 0.00209179 Mínimo 24h $ 0.00366982 $ 0.00366982 $ 0.00366982 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00209179$ 0.00209179 $ 0.00209179 Máximo 24h $ 0.00366982$ 0.00366982 $ 0.00366982 Máximo histórico $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Menor preço $ 0.00078521$ 0.00078521 $ 0.00078521 Variação de Preço (1h) -2.89% Alteração de Preço (1D) +26.08% Variação de Preço (7d) +155.81% Variação de Preço (7d) +155.81%

O preço em tempo real de KnockOut Games (GG) é $0.00308208. Nas últimas 24 horas, GG foi negociado entre a mínima de $ 0.00209179 e a máxima de $ 0.00366982, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GG é $ 0.00457556, enquanto o mais baixo é $ 0.00078521.

Em termos de desempenho de curto prazo, GG variou -2.89% na última hora, +26.08% nas últimas 24 horas e +155.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de KnockOut Games (GG)

Capitalização de mercado $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KnockOut Games é $ 3.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.08M.