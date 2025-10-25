Informações de preço de Kittenswap (KITTEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0051372 $ 0.0051372 $ 0.0051372 Mínimo 24h $ 0.00566934 $ 0.00566934 $ 0.00566934 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0051372$ 0.0051372 $ 0.0051372 Máximo 24h $ 0.00566934$ 0.00566934 $ 0.00566934 Máximo histórico $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Menor preço $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Variação de Preço (1h) -2.55% Alteração de Preço (1D) -3.22% Variação de Preço (7d) +61.03% Variação de Preço (7d) +61.03%

O preço em tempo real de Kittenswap (KITTEN) é $0.00511356. Nas últimas 24 horas, KITTEN foi negociado entre a mínima de $ 0.0051372 e a máxima de $ 0.00566934, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KITTEN é $ 0.03928409, enquanto o mais baixo é $ 0.00194408.

Em termos de desempenho de curto prazo, KITTEN variou -2.55% na última hora, -3.22% nas últimas 24 horas e +61.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kittenswap (KITTEN)

Capitalização de mercado $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Fornecimento Circulante 308.73M 308.73M 308.73M Fornecimento total 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864

A capitalização de mercado atual de Kittenswap é $ 1.66M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITTEN é 308.73M, com um fornecimento total de 1250461839.341864. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.72M.