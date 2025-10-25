O que é Kitsu (KITSU)

KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold. Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods. The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation. An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers. KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold. Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods. The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation. An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Kitsu (KITSU) Site oficial

Previsão de preço do Kitsu (em USD)

Quanto valerá Kitsu (KITSU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Kitsu (KITSU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Kitsu.

Confira a previsão de preço de Kitsu agora!

KITSU para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Kitsu (KITSU)

Compreender a tokenomics de Kitsu (KITSU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KITSU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Kitsu (KITSU) Quanto vale hoje o Kitsu (KITSU)? O preço ao vivo de KITSU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KITSU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de KITSU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Kitsu? A capitalização de mercado de KITSU é $ 278.38K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KITSU? O fornecimento circulante de KITSU é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KITSU? KITSU atingiu um preço máximo histórico de 0.00129187 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KITSU? KITSU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de KITSU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KITSU é -- USD . KITSU vai subir ainda este ano? KITSU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KITSU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Kitsu (KITSU)