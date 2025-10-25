Preço de KEY (KEY)
-0.30%
+24.03%
+10.72%
+10.72%
O preço em tempo real de KEY (KEY) é $0.050356. Nas últimas 24 horas, KEY foi negociado entre a mínima de $ 0.04059957 e a máxima de $ 0.058556, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KEY é $ 0.226519, enquanto o mais baixo é $ 0.03889746.
Em termos de desempenho de curto prazo, KEY variou -0.30% na última hora, +24.03% nas últimas 24 horas e +10.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de KEY é $ 4.88M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEY é 97.00M, com um fornecimento total de 97000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.88M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de KEY em USD foi de $ +0.00975661.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de KEY em USD foi de $ -0.0191913816.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de KEY em USD foi de $ -0.0257435230.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de KEY em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00975661
|+24.03%
|30 dias
|$ -0.0191913816
|-38.11%
|60 dias
|$ -0.0257435230
|-51.12%
|90 dias
|$ 0
|--
KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
