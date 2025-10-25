O que é KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

Tokenomics de KEY (KEY)

Compreender a tokenomics de KEY (KEY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KEY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre KEY (KEY) Quanto vale hoje o KEY (KEY)? O preço ao vivo de KEY em USD é 0.050356 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KEY para USD? $ 0.050356 . Confira o O preço atual de KEY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de KEY? A capitalização de mercado de KEY é $ 4.88M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KEY? O fornecimento circulante de KEY é de 97.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KEY? KEY atingiu um preço máximo histórico de 0.226519 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KEY? KEY atingiu um preço minímo histórico de 0.03889746 USD . Qual é o volume de negociação de KEY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KEY é -- USD . KEY vai subir ainda este ano? KEY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KEY para uma análise mais detalhada.

