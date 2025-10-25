Informações de preço de Jeeteroo (JEET) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) +12.39% Variação de Preço (7d) +3.57% Variação de Preço (7d) +3.57%

O preço em tempo real de Jeeteroo (JEET) é --. Nas últimas 24 horas, JEET foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JEET é $ 0.00139124, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, JEET variou -0.05% na última hora, +12.39% nas últimas 24 horas e +3.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Jeeteroo (JEET)

Capitalização de mercado $ 130.23K$ 130.23K $ 130.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 423.25K$ 423.25K $ 423.25K Fornecimento Circulante 307.49M 307.49M 307.49M Fornecimento total 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

