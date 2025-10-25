Informações de preço de Javlis (JAVLIS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +3.60% Alteração de Preço (1D) +36.96% Variação de Preço (7d) +64.37% Variação de Preço (7d) +64.37%

O preço em tempo real de Javlis (JAVLIS) é --. Nas últimas 24 horas, JAVLIS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JAVLIS é $ 0.00133477, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, JAVLIS variou +3.60% na última hora, +36.96% nas últimas 24 horas e +64.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Javlis (JAVLIS)

Capitalização de mercado $ 500.03K$ 500.03K $ 500.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 500.03K$ 500.03K $ 500.03K Fornecimento Circulante 904.92M 904.92M 904.92M Fornecimento total 904,915,366.5975453 904,915,366.5975453 904,915,366.5975453

A capitalização de mercado atual de Javlis é $ 500.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAVLIS é 904.92M, com um fornecimento total de 904915366.5975453. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 500.03K.