Informações de preço de Janitor (JANITOR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +3.59% Alteração de Preço (1D) +3.28% Variação de Preço (7d) +4.48% Variação de Preço (7d) +4.48%

O preço em tempo real de Janitor (JANITOR) é --. Nas últimas 24 horas, JANITOR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JANITOR é $ 0.01646713, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, JANITOR variou +3.59% na última hora, +3.28% nas últimas 24 horas e +4.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Janitor (JANITOR)

Capitalização de mercado $ 800.70K$ 800.70K $ 800.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 889.67K$ 889.67K $ 889.67K Fornecimento Circulante 900.00M 900.00M 900.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Janitor é $ 800.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JANITOR é 900.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 889.67K.