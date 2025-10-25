Informações de preço de Jambo (J) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.051403 $ 0.051403 $ 0.051403 Mínimo 24h $ 0.054263 $ 0.054263 $ 0.054263 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.051403$ 0.051403 $ 0.051403 Máximo 24h $ 0.054263$ 0.054263 $ 0.054263 Máximo histórico $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 Menor preço $ 0.051248$ 0.051248 $ 0.051248 Variação de Preço (1h) +0.50% Alteração de Preço (1D) -2.84% Variação de Preço (7d) -21.05% Variação de Preço (7d) -21.05%

O preço em tempo real de Jambo (J) é $0.052718. Nas últimas 24 horas, J foi negociado entre a mínima de $ 0.051403 e a máxima de $ 0.054263, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de J é $ 0.910484, enquanto o mais baixo é $ 0.051248.

Em termos de desempenho de curto prazo, J variou +0.50% na última hora, -2.84% nas últimas 24 horas e -21.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Jambo (J)

Capitalização de mercado $ 8.49M$ 8.49M $ 8.49M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.71M$ 52.71M $ 52.71M Fornecimento Circulante 161.01M 161.01M 161.01M Fornecimento total 999,999,753.8045198 999,999,753.8045198 999,999,753.8045198

A capitalização de mercado atual de Jambo é $ 8.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de J é 161.01M, com um fornecimento total de 999999753.8045198. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.71M.