Informações de preço de Jake (JAKE) (USD)

O preço em tempo real de Jake (JAKE) é $0.00000645. Nas últimas 24 horas, JAKE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JAKE é $ 0.00002696, enquanto o mais baixo é $ 0.0000064.

Em termos de desempenho de curto prazo, JAKE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -4.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Jake (JAKE)

A capitalização de mercado atual de Jake é $ 6.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAKE é 999.33M, com um fornecimento total de 999332038.546449. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.45K.