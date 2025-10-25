Informações de preço de IoTAI (IOTAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00994447 Máximo 24h $ 0.01116697 Máximo histórico $ 0.04887246 Menor preço $ 0.00293688 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -8.12% Variação de Preço (7d) -14.75%

O preço em tempo real de IoTAI (IOTAI) é $0.01004439. Nas últimas 24 horas, IOTAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00994447 e a máxima de $ 0.01116697, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IOTAI é $ 0.04887246, enquanto o mais baixo é $ 0.00293688.

Em termos de desempenho de curto prazo, IOTAI variou -- na última hora, -8.12% nas últimas 24 horas e -14.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de IoTAI (IOTAI)

Capitalização de mercado $ 1.00M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M Fornecimento Circulante 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de IoTAI é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IOTAI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.