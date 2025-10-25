Informações de preço de infraX (INFRA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.554905 $ 0.554905 $ 0.554905 Mínimo 24h $ 0.582851 $ 0.582851 $ 0.582851 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.554905$ 0.554905 $ 0.554905 Máximo 24h $ 0.582851$ 0.582851 $ 0.582851 Máximo histórico $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Menor preço $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +3.17% Variação de Preço (7d) -38.04% Variação de Preço (7d) -38.04%

O preço em tempo real de infraX (INFRA) é $0.57906. Nas últimas 24 horas, INFRA foi negociado entre a mínima de $ 0.554905 e a máxima de $ 0.582851, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INFRA é $ 45.71, enquanto o mais baixo é $ 0.327661.

Em termos de desempenho de curto prazo, INFRA variou -- na última hora, +3.17% nas últimas 24 horas e -38.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de infraX (INFRA)

Capitalização de mercado $ 578.92K$ 578.92K $ 578.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 578.92K$ 578.92K $ 578.92K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de infraX é $ 578.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFRA é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 578.92K.