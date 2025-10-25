Informações de preço de InfluenceHer (INFLU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +9.31% Alteração de Preço (1D) +19.11% Variação de Preço (7d) +1.50% Variação de Preço (7d) +1.50%

O preço em tempo real de InfluenceHer (INFLU) é --. Nas últimas 24 horas, INFLU foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INFLU é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, INFLU variou +9.31% na última hora, +19.11% nas últimas 24 horas e +1.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de InfluenceHer (INFLU)

Capitalização de mercado $ 157.81K$ 157.81K $ 157.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.81K$ 157.81K $ 157.81K Fornecimento Circulante 982.77M 982.77M 982.77M Fornecimento total 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

A capitalização de mercado atual de InfluenceHer é $ 157.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INFLU é 982.77M, com um fornecimento total de 982772609.5357322. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 157.81K.