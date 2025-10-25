Informações de preço de InfiniteHash (SN89) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Mínimo 24h $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Máximo 24h $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Máximo histórico $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Menor preço $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Variação de Preço (1h) +0.52% Alteração de Preço (1D) -3.29% Variação de Preço (7d) -7.17% Variação de Preço (7d) -7.17%

O preço em tempo real de InfiniteHash (SN89) é $1.86. Nas últimas 24 horas, SN89 foi negociado entre a mínima de $ 1.83 e a máxima de $ 1.94, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN89 é $ 8.9, enquanto o mais baixo é $ 1.082.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN89 variou +0.52% na última hora, -3.29% nas últimas 24 horas e -7.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de InfiniteHash (SN89)

Capitalização de mercado $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Fornecimento Circulante 1.85M 1.85M 1.85M Fornecimento total 1,850,815.101422036 1,850,815.101422036 1,850,815.101422036

A capitalização de mercado atual de InfiniteHash é $ 3.45M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN89 é 1.85M, com um fornecimento total de 1850815.101422036. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.45M.