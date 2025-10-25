Informações de preço de Inbox (INBOX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0.00195214
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) +0.08%
Alteração de Preço (1D) -5.40%
Variação de Preço (7d) +9.45%

O preço em tempo real de Inbox (INBOX) é --. Nas últimas 24 horas, INBOX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INBOX é $ 0.00195214, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, INBOX variou +0.08% na última hora, -5.40% nas últimas 24 horas e +9.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Inbox (INBOX)

Capitalização de mercado $ 472.77K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 472.77K
Fornecimento Circulante 999.90M
Fornecimento total 999,898,589.1918151

A capitalização de mercado atual de Inbox é $ 472.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INBOX é 999.90M, com um fornecimento total de 999898589.1918151. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 472.77K.