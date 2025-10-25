O preço ao vivo de iLuminary Token hoje é 0.01321618 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ILMT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ILMT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de iLuminary Token hoje é 0.01321618 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ILMT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ILMT facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ILMT

Informações sobre preços de ILMT

Whitepaper de ILMT

Site oficial do ILMT

Tokenomics de ILMT

Previsão de preço de ILMT

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de iLuminary Token

Preço de iLuminary Token (ILMT)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ILMT para USD

$0.01321618
$0.01321618$0.01321618
-11.80%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de iLuminary Token (ILMT)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:25:27 (UTC+8)

Informações de preço de iLuminary Token (ILMT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01321485
$ 0.01321485$ 0.01321485
Mínimo 24h
$ 0.01499375
$ 0.01499375$ 0.01499375
Máximo 24h

$ 0.01321485
$ 0.01321485$ 0.01321485

$ 0.01499375
$ 0.01499375$ 0.01499375

$ 0.03000248
$ 0.03000248$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544$ 0.00183544

+0.00%

-11.85%

-26.08%

-26.08%

O preço em tempo real de iLuminary Token (ILMT) é $0.01321618. Nas últimas 24 horas, ILMT foi negociado entre a mínima de $ 0.01321485 e a máxima de $ 0.01499375, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ILMT é $ 0.03000248, enquanto o mais baixo é $ 0.00183544.

Em termos de desempenho de curto prazo, ILMT variou +0.00% na última hora, -11.85% nas últimas 24 horas e -26.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de iLuminary Token (ILMT)

$ 210.88K
$ 210.88K$ 210.88K

--
----

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

15.96M
15.96M 15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026 139,389,969.730026

A capitalização de mercado atual de iLuminary Token é $ 210.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ILMT é 15.96M, com um fornecimento total de 139389969.730026. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.84M.

Histórico de preços de iLuminary Token (ILMT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de iLuminary Token em USD foi de $ -0.0017775699238491.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de iLuminary Token em USD foi de $ +0.0392150109.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de iLuminary Token em USD foi de $ +0.0174425385.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de iLuminary Token em USD foi de $ +0.00502053103513705.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0017775699238491-11.85%
30 dias$ +0.0392150109+296.72%
60 dias$ +0.0174425385+131.98%
90 dias$ +0.00502053103513705+61.26%

O que é iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de iLuminary Token (ILMT)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do iLuminary Token (em USD)

Quanto valerá iLuminary Token (ILMT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em iLuminary Token (ILMT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para iLuminary Token.

Confira a previsão de preço de iLuminary Token agora!

ILMT para moedas locais

Tokenomics de iLuminary Token (ILMT)

Compreender a tokenomics de iLuminary Token (ILMT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ILMT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre iLuminary Token (ILMT)

Quanto vale hoje o iLuminary Token (ILMT)?
O preço ao vivo de ILMT em USD é 0.01321618 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ILMT para USD?
O preço atual de ILMT para USD é $ 0.01321618. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de iLuminary Token?
A capitalização de mercado de ILMT é $ 210.88K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ILMT?
O fornecimento circulante de ILMT é de 15.96M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ILMT?
ILMT atingiu um preço máximo histórico de 0.03000248 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ILMT?
ILMT atingiu um preço minímo histórico de 0.00183544 USD.
Qual é o volume de negociação de ILMT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ILMT é -- USD.
ILMT vai subir ainda este ano?
ILMT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ILMT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:25:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o iLuminary Token (ILMT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,692.67
$111,692.67$111,692.67

+1.49%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,939.79
$3,939.79$3,939.79

+1.30%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06493
$0.06493$0.06493

+79.36%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.97
$194.97$194.97

+2.91%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.3717
$8.3717$8.3717

-56.99%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,939.79
$3,939.79$3,939.79

+1.30%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,692.67
$111,692.67$111,692.67

+1.49%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.97
$194.97$194.97

+2.91%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5516
$2.5516$2.5516

+2.89%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19871
$0.19871$0.19871

+1.94%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.1000
$1.1000$1.1000

+4,300.00%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.1000
$1.1000$1.1000

+4,300.00%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000002479
$0.0000000000000000002479$0.0000000000000000002479

+1,016.66%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005955
$0.0005955$0.0005955

+725.93%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3489
$0.3489$0.3489

+248.90%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2740
$0.2740$0.2740

+174.00%