O que é iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility. 🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. 🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth. 🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency. 🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships. 🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

Recurso de iLuminary Token (ILMT) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do iLuminary Token (em USD)

Quanto valerá iLuminary Token (ILMT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em iLuminary Token (ILMT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para iLuminary Token.

ILMT para moedas locais

Tokenomics de iLuminary Token (ILMT)

Compreender a tokenomics de iLuminary Token (ILMT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ILMT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre iLuminary Token (ILMT) Quanto vale hoje o iLuminary Token (ILMT)? O preço ao vivo de ILMT em USD é 0.01321618 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ILMT para USD? $ 0.01321618 . Confira o O preço atual de ILMT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de iLuminary Token? A capitalização de mercado de ILMT é $ 210.88K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ILMT? O fornecimento circulante de ILMT é de 15.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ILMT? ILMT atingiu um preço máximo histórico de 0.03000248 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ILMT? ILMT atingiu um preço minímo histórico de 0.00183544 USD . Qual é o volume de negociação de ILMT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ILMT é -- USD . ILMT vai subir ainda este ano? ILMT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ILMT para uma análise mais detalhada.

