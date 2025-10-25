O que é Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security. The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Identified Flying Objects (IFO) Site oficial

Previsão de preço do Identified Flying Objects (em USD)

Quanto valerá Identified Flying Objects (IFO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Identified Flying Objects (IFO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Identified Flying Objects.

Confira a previsão de preço de Identified Flying Objects agora!

IFO para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Identified Flying Objects (IFO)

Compreender a tokenomics de Identified Flying Objects (IFO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token IFO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Identified Flying Objects (IFO) Quanto vale hoje o Identified Flying Objects (IFO)? O preço ao vivo de IFO em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de IFO para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de IFO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Identified Flying Objects? A capitalização de mercado de IFO é $ 10.42K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de IFO? O fornecimento circulante de IFO é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de IFO? IFO atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de IFO? IFO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de IFO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para IFO é -- USD . IFO vai subir ainda este ano? IFO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do IFO para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Identified Flying Objects (IFO)