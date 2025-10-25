O que é Hypr (HYPR)

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT. Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

Tokenomics de Hypr (HYPR)

Compreender a tokenomics de Hypr (HYPR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HYPR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Hypr (HYPR) Quanto vale hoje o Hypr (HYPR)? O preço ao vivo de HYPR em USD é 0.00191085 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HYPR para USD? $ 0.00191085 . Confira o O preço atual de HYPR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Hypr? A capitalização de mercado de HYPR é $ 1.45M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HYPR? O fornecimento circulante de HYPR é de 758.35M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HYPR? HYPR atingiu um preço máximo histórico de 0.00874279 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HYPR? HYPR atingiu um preço minímo histórico de 0.00118399 USD . Qual é o volume de negociação de HYPR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HYPR é -- USD . HYPR vai subir ainda este ano? HYPR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HYPR para uma análise mais detalhada.

