Informações de preço de Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 39.33 $ 39.33 $ 39.33 Mínimo 24h $ 41.27 $ 41.27 $ 41.27 Máximo 24h Mínimo 24h $ 39.33$ 39.33 $ 39.33 Máximo 24h $ 41.27$ 41.27 $ 41.27 Máximo histórico $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Menor preço $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Variação de Preço (1h) +0.81% Alteração de Preço (1D) -1.36% Variação de Preço (7d) +14.38% Variação de Preço (7d) +14.38%

O preço em tempo real de Hyperwave HYPE (HWHYPE) é $40.64. Nas últimas 24 horas, HWHYPE foi negociado entre a mínima de $ 39.33 e a máxima de $ 41.27, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HWHYPE é $ 59.58, enquanto o mais baixo é $ 29.97.

Em termos de desempenho de curto prazo, HWHYPE variou +0.81% na última hora, -1.36% nas últimas 24 horas e +14.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Capitalização de mercado $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Fornecimento Circulante 171.55K 171.55K 171.55K Fornecimento total 171,552.6209545614 171,552.6209545614 171,552.6209545614

A capitalização de mercado atual de Hyperwave HYPE é $ 6.96M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HWHYPE é 171.55K, com um fornecimento total de 171552.6209545614. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.96M.