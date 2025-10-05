Informações de preço de Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Mínimo 24h $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Máximo 24h $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Máximo histórico $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Menor preço $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) +0.20% Variação de Preço (7d) +0.19% Variação de Preço (7d) +0.19%

O preço em tempo real de Hyperwave HLP (HWHLP) é $1.033. Nas últimas 24 horas, HWHLP foi negociado entre a mínima de $ 1.028 e a máxima de $ 1.035, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HWHLP é $ 1.045, enquanto o mais baixo é $ 0.967762.

Em termos de desempenho de curto prazo, HWHLP variou +0.32% na última hora, +0.20% nas últimas 24 horas e +0.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperwave HLP (HWHLP)

Capitalização de mercado $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M Fornecimento Circulante 11.23M 11.23M 11.23M Fornecimento total 11,226,868.220871 11,226,868.220871 11,226,868.220871

A capitalização de mercado atual de Hyperwave HLP é $ 11.59M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HWHLP é 11.23M, com um fornecimento total de 11226868.220871. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.59M.