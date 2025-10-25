O que é HyperStrategy (HSTR)

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre HyperStrategy (HSTR) Quanto vale hoje o HyperStrategy (HSTR)? O preço ao vivo de HSTR em USD é 0.083442 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HSTR para USD? $ 0.083442 . Confira o O preço atual de HSTR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de HyperStrategy? A capitalização de mercado de HSTR é $ 83.44K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HSTR? O fornecimento circulante de HSTR é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HSTR? HSTR atingiu um preço máximo histórico de 2.48 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HSTR? HSTR atingiu um preço minímo histórico de 0.064372 USD . Qual é o volume de negociação de HSTR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HSTR é -- USD . HSTR vai subir ainda este ano? HSTR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HSTR para uma análise mais detalhada.

