Informações de preço de Hydrex (HYDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.307635 $ 0.307635 $ 0.307635 Mínimo 24h $ 0.415846 $ 0.415846 $ 0.415846 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.307635$ 0.307635 $ 0.307635 Máximo 24h $ 0.415846$ 0.415846 $ 0.415846 Máximo histórico $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Menor preço $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Variação de Preço (1h) -2.28% Alteração de Preço (1D) +10.01% Variação de Preço (7d) -28.28% Variação de Preço (7d) -28.28%

O preço em tempo real de Hydrex (HYDX) é $0.360051. Nas últimas 24 horas, HYDX foi negociado entre a mínima de $ 0.307635 e a máxima de $ 0.415846, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HYDX é $ 1.2, enquanto o mais baixo é $ 0.127003.

Em termos de desempenho de curto prazo, HYDX variou -2.28% na última hora, +10.01% nas últimas 24 horas e -28.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hydrex (HYDX)

Capitalização de mercado $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.35M$ 13.35M $ 13.35M Fornecimento Circulante 21.54M 21.54M 21.54M Fornecimento total 37,742,760.58774602 37,742,760.58774602 37,742,760.58774602

A capitalização de mercado atual de Hydrex é $ 7.62M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HYDX é 21.54M, com um fornecimento total de 37742760.58774602. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.35M.