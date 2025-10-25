Informações de preço de HERMES (HERMES) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0257914 $ 0.0257914 $ 0.0257914 Mínimo 24h $ 0.02872896 $ 0.02872896 $ 0.02872896 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0257914$ 0.0257914 $ 0.0257914 Máximo 24h $ 0.02872896$ 0.02872896 $ 0.02872896 Máximo histórico $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Menor preço $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Variação de Preço (1h) +0.91% Alteração de Preço (1D) +7.97% Variação de Preço (7d) +10.22% Variação de Preço (7d) +10.22%

O preço em tempo real de HERMES (HERMES) é $0.02791104. Nas últimas 24 horas, HERMES foi negociado entre a mínima de $ 0.0257914 e a máxima de $ 0.02872896, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HERMES é $ 0.18065, enquanto o mais baixo é $ 0.01960026.

Em termos de desempenho de curto prazo, HERMES variou +0.91% na última hora, +7.97% nas últimas 24 horas e +10.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HERMES (HERMES)

Capitalização de mercado $ 536.44K$ 536.44K $ 536.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 536.44K$ 536.44K $ 536.44K Fornecimento Circulante 19.23M 19.23M 19.23M Fornecimento total 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

A capitalização de mercado atual de HERMES é $ 536.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HERMES é 19.23M, com um fornecimento total de 19231371.54556538. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 536.44K.