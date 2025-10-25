Informações de preço de Haystack (HAY) (USD)

O preço em tempo real de Haystack (HAY) é $0.03697496. Nas últimas 24 horas, HAY foi negociado entre a mínima de $ 0.02956636 e a máxima de $ 0.03697773, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HAY é $ 0.056328, enquanto o mais baixo é $ 0.02587991.

Em termos de desempenho de curto prazo, HAY variou +0.45% na última hora, +23.07% nas últimas 24 horas e +21.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Haystack (HAY)

A capitalização de mercado atual de Haystack é $ 1.01M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAY é 27.38M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.70M.