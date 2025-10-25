Informações de preço de HAiO (HAIO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.02092286 Máximo 24h $ 0.02184398 Máximo histórico $ 0.04475526 Menor preço $ 0.01719764 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) -3.36% Variação de Preço (7d) -4.65%

O preço em tempo real de HAiO (HAIO) é $0.02099213. Nas últimas 24 horas, HAIO foi negociado entre a mínima de $ 0.02092286 e a máxima de $ 0.02184398, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HAIO é $ 0.04475526, enquanto o mais baixo é $ 0.01719764.

Em termos de desempenho de curto prazo, HAIO variou +0.18% na última hora, -3.36% nas últimas 24 horas e -4.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HAiO (HAIO)

Capitalização de mercado $ 6.14M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.97M Fornecimento Circulante 292.98M Fornecimento total 999,987,464.9381567

A capitalização de mercado atual de HAiO é $ 6.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HAIO é 292.98M, com um fornecimento total de 999987464.9381567. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.97M.