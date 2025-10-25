O que é GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills. GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GUSD (GUSD) Site oficial

Previsão de preço do GUSD (em USD)

Quanto valerá GUSD (GUSD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GUSD (GUSD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GUSD.

Confira a previsão de preço de GUSD agora!

GUSD para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de GUSD (GUSD)

Compreender a tokenomics de GUSD (GUSD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GUSD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GUSD (GUSD) Quanto vale hoje o GUSD (GUSD)? O preço ao vivo de GUSD em USD é 0.999471 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GUSD para USD? $ 0.999471 . Confira o O preço atual de GUSD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GUSD? A capitalização de mercado de GUSD é $ 149.68M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GUSD? O fornecimento circulante de GUSD é de 149.79M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GUSD? GUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.019 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GUSD? GUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.98989 USD . Qual é o volume de negociação de GUSD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GUSD é -- USD . GUSD vai subir ainda este ano? GUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GUSD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GUSD (GUSD)