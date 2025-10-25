O que é GULL (GULL)

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc. ✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems ✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants. ✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation. ✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GULL (GULL) Quanto vale hoje o GULL (GULL)? O preço ao vivo de GULL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GULL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GULL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GULL? A capitalização de mercado de GULL é $ 7.08K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GULL? O fornecimento circulante de GULL é de 42.83M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GULL? GULL atingiu um preço máximo histórico de 0.0147066 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GULL? GULL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GULL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GULL é -- USD . GULL vai subir ainda este ano? GULL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GULL para uma análise mais detalhada.

