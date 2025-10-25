O que é Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network. The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer. Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network. The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

Recurso de Grodo AI (GRODO) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Grodo AI (GRODO)

Compreender a tokenomics de Grodo AI (GRODO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GRODO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Grodo AI (GRODO) Quanto vale hoje o Grodo AI (GRODO)? O preço ao vivo de GRODO em USD é 0.0000025 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GRODO para USD? $ 0.0000025 . Confira o O preço atual de GRODO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Grodo AI? A capitalização de mercado de GRODO é $ 255.24K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GRODO? O fornecimento circulante de GRODO é de 102.03B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GRODO? GRODO atingiu um preço máximo histórico de 0.00000879 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GRODO? GRODO atingiu um preço minímo histórico de 0.00000237 USD . Qual é o volume de negociação de GRODO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GRODO é -- USD . GRODO vai subir ainda este ano? GRODO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GRODO para uma análise mais detalhada.

