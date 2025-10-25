O que é GRIND (GRIND)

$GRIND is the memecoin for everyone who’s ever hustled for someone else’s win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it’s all repped by a wheel-spinning hamster. Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It’s not just a token—it’s a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space. $GRIND is the memecoin for everyone who’s ever hustled for someone else’s win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it’s all repped by a wheel-spinning hamster. Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It’s not just a token—it’s a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GRIND (GRIND) Site oficial

Previsão de preço do GRIND (em USD)

Quanto valerá GRIND (GRIND) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GRIND (GRIND) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GRIND.

Confira a previsão de preço de GRIND agora!

GRIND para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de GRIND (GRIND)

Compreender a tokenomics de GRIND (GRIND) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GRIND agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GRIND (GRIND) Quanto vale hoje o GRIND (GRIND)? O preço ao vivo de GRIND em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GRIND para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GRIND para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GRIND? A capitalização de mercado de GRIND é $ 1.10M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GRIND? O fornecimento circulante de GRIND é de 77.78B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GRIND? GRIND atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GRIND? GRIND atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GRIND? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GRIND é -- USD . GRIND vai subir ainda este ano? GRIND pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GRIND para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GRIND (GRIND)