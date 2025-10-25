Informações de preço de Green (GREEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00026667 Máximo 24h $ 0.00033643 Máximo histórico $ 0.00065911 Menor preço $ 0.00005588 Variação de Preço (1h) -0.06% Alteração de Preço (1D) +4.14% Variação de Preço (7d) +6.31%

O preço em tempo real de Green (GREEN) é $0.00028317. Nas últimas 24 horas, GREEN foi negociado entre a mínima de $ 0.00026667 e a máxima de $ 0.00033643, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GREEN é $ 0.00065911, enquanto o mais baixo é $ 0.00005588.

Em termos de desempenho de curto prazo, GREEN variou -0.06% na última hora, +4.14% nas últimas 24 horas e +6.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Green (GREEN)

Capitalização de mercado $ 13.49M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.49M Fornecimento Circulante 47.63B Fornecimento total 47,634,559,288.7499

A capitalização de mercado atual de Green é $ 13.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GREEN é 47.63B, com um fornecimento total de 47634559288.7499. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.49M.