O que é GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery. At the heart of Gridium are two intelligent modules: 🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems. 🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty. Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GRDM (GRDM) Quanto vale hoje o GRDM (GRDM)? O preço ao vivo de GRDM em USD é 0.01757119 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GRDM para USD? $ 0.01757119 . Confira o O preço atual de GRDM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GRDM? A capitalização de mercado de GRDM é $ 7.03M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GRDM? O fornecimento circulante de GRDM é de 400.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GRDM? GRDM atingiu um preço máximo histórico de 0.02841479 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GRDM? GRDM atingiu um preço minímo histórico de 0.01535586 USD . Qual é o volume de negociação de GRDM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GRDM é -- USD . GRDM vai subir ainda este ano? GRDM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GRDM para uma análise mais detalhada.

