Informações de preço de GOTM (GOTM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00251971 $ 0.00251971 $ 0.00251971 Mínimo 24h $ 0.00259125 $ 0.00259125 $ 0.00259125 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00251971$ 0.00251971 $ 0.00251971 Máximo 24h $ 0.00259125$ 0.00259125 $ 0.00259125 Máximo histórico $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Menor preço $ 0.00243844$ 0.00243844 $ 0.00243844 Variação de Preço (1h) -0.36% Alteração de Preço (1D) -1.92% Variação de Preço (7d) -3.54% Variação de Preço (7d) -3.54%

O preço em tempo real de GOTM (GOTM) é $0.00251995. Nas últimas 24 horas, GOTM foi negociado entre a mínima de $ 0.00251971 e a máxima de $ 0.00259125, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GOTM é $ 0.00423586, enquanto o mais baixo é $ 0.00243844.

Em termos de desempenho de curto prazo, GOTM variou -0.36% na última hora, -1.92% nas últimas 24 horas e -3.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GOTM (GOTM)

Capitalização de mercado $ 437.98K$ 437.98K $ 437.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Fornecimento Circulante 173.80M 173.80M 173.80M Fornecimento total 992,885,159.7015789 992,885,159.7015789 992,885,159.7015789

A capitalização de mercado atual de GOTM é $ 437.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOTM é 173.80M, com um fornecimento total de 992885159.7015789. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.50M.