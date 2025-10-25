Informações de preço de Gorilla (GORILLA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00253579 Máximo 24h $ 0.0027728 Máximo histórico $ 0.01120028 Menor preço $ 0.0011281 Variação de Preço (1h) -2.72% Alteração de Preço (1D) -6.21% Variação de Preço (7d) +8.46%

O preço em tempo real de Gorilla (GORILLA) é $0.00259788. Nas últimas 24 horas, GORILLA foi negociado entre a mínima de $ 0.00253579 e a máxima de $ 0.0027728, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GORILLA é $ 0.01120028, enquanto o mais baixo é $ 0.0011281.

Em termos de desempenho de curto prazo, GORILLA variou -2.72% na última hora, -6.21% nas últimas 24 horas e +8.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gorilla (GORILLA)

Capitalização de mercado $ 2.60M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.60M Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gorilla é $ 2.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GORILLA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.60M.