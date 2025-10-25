Informações de preço de goodcryptoX (GOOD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.070497 Máximo 24h $ 0.073477 Máximo histórico $ 0.186012 Menor preço $ 0.059693 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.22% Variação de Preço (7d) +6.25%

O preço em tempo real de goodcryptoX (GOOD) é $0.072418. Nas últimas 24 horas, GOOD foi negociado entre a mínima de $ 0.070497 e a máxima de $ 0.073477, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GOOD é $ 0.186012, enquanto o mais baixo é $ 0.059693.

Em termos de desempenho de curto prazo, GOOD variou -0.00% na última hora, -0.22% nas últimas 24 horas e +6.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de goodcryptoX (GOOD)

Capitalização de mercado $ 1.54M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.41M Fornecimento Circulante 21.20M Fornecimento total 999,944,693.7218195

A capitalização de mercado atual de goodcryptoX é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOOD é 21.20M, com um fornecimento total de 999944693.7218195. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.41M.