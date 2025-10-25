Informações de preço de Gomble (GM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01001573 $ 0.01001573 $ 0.01001573 Mínimo 24h $ 0.01068763 $ 0.01068763 $ 0.01068763 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01001573$ 0.01001573 $ 0.01001573 Máximo 24h $ 0.01068763$ 0.01068763 $ 0.01068763 Máximo histórico $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Menor preço $ 0.00848022$ 0.00848022 $ 0.00848022 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +2.14% Variação de Preço (7d) +1.79% Variação de Preço (7d) +1.79%

O preço em tempo real de Gomble (GM) é $0.01023888. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre a mínima de $ 0.01001573 e a máxima de $ 0.01068763, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GM é $ 0.06274, enquanto o mais baixo é $ 0.00848022.

Em termos de desempenho de curto prazo, GM variou +0.00% na última hora, +2.14% nas últimas 24 horas e +1.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gomble (GM)

Capitalização de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Fornecimento Circulante 276.03M 276.03M 276.03M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gomble é $ 2.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GM é 276.03M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.24M.