O que é Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold. Backed by Solana's lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement. With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it's the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

Recurso de Golddigger (GDIG) Site oficial

Previsão de preço do Golddigger (em USD)

Quanto valerá Golddigger (GDIG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Golddigger (GDIG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Golddigger.

GDIG para moedas locais

Tokenomics de Golddigger (GDIG)

Compreender a tokenomics de Golddigger (GDIG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GDIG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Golddigger (GDIG) Quanto vale hoje o Golddigger (GDIG)? O preço ao vivo de GDIG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GDIG para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GDIG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Golddigger? A capitalização de mercado de GDIG é $ 460.79K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GDIG? O fornecimento circulante de GDIG é de 993.72M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GDIG? GDIG atingiu um preço máximo histórico de 0.00135633 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GDIG? GDIG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GDIG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GDIG é -- USD . GDIG vai subir ainda este ano? GDIG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GDIG para uma análise mais detalhada.

