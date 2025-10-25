O que é GIGAETH (GETH)

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions. What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GIGAETH (GETH) Quanto vale hoje o GIGAETH (GETH)? O preço ao vivo de GETH em USD é 3,928.68 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GETH para USD? $ 3,928.68 . Confira o O preço atual de GETH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GIGAETH? A capitalização de mercado de GETH é $ 15.18M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GETH? O fornecimento circulante de GETH é de 3.86K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GETH? GETH atingiu um preço máximo histórico de 4,864.9 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GETH? GETH atingiu um preço minímo histórico de 2,597.03 USD . Qual é o volume de negociação de GETH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GETH é -- USD . GETH vai subir ainda este ano? GETH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GETH para uma análise mais detalhada.

