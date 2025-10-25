O que é GIFT (GIFT)

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide. GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GIFT (GIFT) Site oficial

Previsão de preço do GIFT (em USD)

Quanto valerá GIFT (GIFT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GIFT (GIFT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GIFT.

Confira a previsão de preço de GIFT agora!

GIFT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de GIFT (GIFT)

Compreender a tokenomics de GIFT (GIFT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GIFT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GIFT (GIFT) Quanto vale hoje o GIFT (GIFT)? O preço ao vivo de GIFT em USD é 0.132248 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GIFT para USD? $ 0.132248 . Confira o O preço atual de GIFT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GIFT? A capitalização de mercado de GIFT é $ 415.25K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GIFT? O fornecimento circulante de GIFT é de 3.14M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GIFT? GIFT atingiu um preço máximo histórico de 0.140837 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GIFT? GIFT atingiu um preço minímo histórico de 0.118325 USD . Qual é o volume de negociação de GIFT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GIFT é -- USD . GIFT vai subir ainda este ano? GIFT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GIFT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GIFT (GIFT)